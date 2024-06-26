В Уфе заработает система каршеринга – Радий Хабиров

Уже в ближайшую пятницу, 28 июня, в Уфе заработает система каршеринга. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров. На улицах столицы появятся сразу 500 автомобилей от компании «Делимобиль».

По словам руководителя региона, каршеринг – это один из признаков современного города с нормальной дорожной сетью, правильной системой управления движением и культурой вождения.  

У нас уже был опыт работы с каршеринговыми компаниями, но автомобилей, которые сдавались в прокат, тогда было гораздо меньше. При том, что услуга эта востребована у горожан. Рассчитываем и на интерес со стороны туристов, которые приезжают к нам в республику из других регионов. 

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Радий Хабиров уточнил, что с компанией уже имеется договоренность о создании в течение года-двух системы станций техобслуживания и автомоек. Кроме того, ожидается, что количество машин, которые предоставляются в аренду, увеличится до 2 тысяч.

Руководитель региона подчеркнул, что услугой каршеринга можно будет воспользоваться не только для поездок по Уфе, но и для выезда в другие крупные города Башкирии.

Фото и видео: Радий Хабиров, ТГ

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