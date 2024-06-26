В Уфе заработает система каршеринга – Радий Хабиров

Уже в ближайшую пятницу, 28 июня, в Уфе заработает система каршеринга. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров. На улицах столицы появятся сразу 500 автомобилей от компании «Делимобиль».
По словам руководителя региона, каршеринг – это один из признаков современного города с нормальной дорожной сетью, правильной системой управления движением и культурой вождения.
Радий Хабиров уточнил, что с компанией уже имеется договоренность о создании в течение года-двух системы станций техобслуживания и автомоек. Кроме того, ожидается, что количество машин, которые предоставляются в аренду, увеличится до 2 тысяч.
Руководитель региона подчеркнул, что услугой каршеринга можно будет воспользоваться не только для поездок по Уфе, но и для выезда в другие крупные города Башкирии.
Фото и видео: Радий Хабиров, ТГ