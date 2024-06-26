В Уфе заработает система каршеринга – Радий Хабиров

У нас уже был опыт работы с каршеринговыми компаниями, но автомобилей, которые сдавались в прокат, тогда было гораздо меньше. При том, что услуга эта востребована у горожан. Рассчитываем и на интерес со стороны туристов, которые приезжают к нам в республику из других регионов.

Радий Хабиров, Глава Башкирии