Дмитрий Глушенков высоко оценил возможности парка «Патриот» в Башкирии

Проводимую в Башкортостане работу по патриотическому воспитанию высоко оценил временно исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа. Дмитрий Глушенков приехал в Уфу с рабочим визитом для обсуждения вопросов комплектования войск.

Генерал-лейтенант вместе с главой Башкортостана посетил парк «Патриот». Радий Хабиров ознакомил военачальника с созданными там условиями. В частности, стороны осмотрели казарму учебно-методического центра «Авангард» и новые модульные жилые корпуса, которые возвели по федеральной программе модернизации летних лагерей.