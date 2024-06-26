В Стерлитамаке одной из улиц хотят дать имя Олега Ташматова

Одной из улиц Стерлитамака хотят дать имя Олега Ташматова — бойца специальной военной операции, награжденного Орденом Шаймуратова посмертно. В его школе уже появились «Парта Героя» и памятная плита. О семье офицеров Ташматовых знают многие стерлитамаковцы — Закир Ташматов, как и его сын, неоднократно находился на передовой. Сейчас глава семейства добивается того, чтобы сыну присвоили звание Героя России.
О павшем за Родину старшем сыне Закир Ташматов рассказывает с гордостью и волнением. Из поколения в поколение мужчины семьи выбирают профессию военного. Пройдя горячие точки, Олег Ташматов дослужился от командира взвода до заместителя комбрига. В зоне специальной военной операции он находился с первых дней. Командуя группировкой на Херсонском направлении, держал 10-километровую оборону, но во время очередного штурма один из ракетных ударов противника пришелся на бойца.
В преддверии праздника Дня Отечества Олега Ташматова наградили Орденом генерала Шаймуратова посмертно. Награду отцу и матери героя передал Радий Хабиров.
На сегодня более 300 военнослужащих из Башкортостана с начала боевых действий награждены орденами и медалями. Жители Стерлитамака, родного города Ташматовых, отличаются отзывчивостью и помощью бойцам на передовой. Волонтеры ежедневно плетут маскировочные сети и собирают предметы первой необходимости.
Закира Ташматова также узнают многие. Ведь и он успел побывать в зоне боевых действий. Даже взял позывной своего сына — «Клён». Исполняя обязанности командира батальона, в бою получил ранения, и его отправили лечиться в Белгородскую область. Едва встав на ноги, боец решил вернуться на фронт. Но в марте его ранили во второй раз.
И это исчерпывающий ответ на все вопросы. По состоянию здоровья офицер не может находиться на поле боя, но помогать защитникам вместе с добровольцами не перестает. Ведь, как гласит советская военная поговорка: «Чтобы с врагами биться, надо всем сплотиться».