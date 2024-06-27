В Башкирии прохладная погода сохранится до конца недели

В Башкирии специалисты Башгидрометцентра ожидают дальнейшее понижение температуры воздуха в дневное время. По прогнозам синоптиков, сегодня в некоторых районах региона пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный умеренный. Днем воздух прогреется лишь до +16, +21 градуса.

Завтра, 28 июня, ночью и днем по республике тоже будет дождливо, ожидаются грозы, локально ливни и град. Ветер северный умеренный, при грозе порывистый. Ночью столбики термометров покажут +7, +12 градусов, днем от +14 до +19.