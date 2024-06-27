Звукорежиссёр радио «Юлдаш» добровольцем отправился на СВО

Коллегам сказал накануне – для них это стало неожиданностью. Тем более что это уже второй сотрудник радиостанции, ставший участником СВО. Альберт Рамазанов работает на предприятии более 20 лет, он многодетный отец, ответственный, пунктуальный, никогда не подведет – так говорят о нем коллеги. Все эти качества помогут ему и на передовой, считают они. Провожающие пожелали новобранцу вернуться с победой, живым и невредимым.