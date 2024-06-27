В Башкирии проходит конкурс сыроваров

В России впервые стартовал конкурс сыроваров. Сейчас проходит отбор на региональном этапе. В республике его организовали на площадке Башкирского государственного аграрного университета. В конкурсе участвуют семь сыроделов. Среди них – фермеры, индивидуальные предприниматели и любители. Главное в конкурсе – опыт работы в изготовлении сыра не менее двух лет и талант. Мастера представят сыр адыгейского типа. Этот вид выбрали, потому что его приготовить проще и быстрее всего.

Чтобы приготовить адыгейский сыр, не нужны специальные приспособления и ферменты. Необходимо лишь использовать хорошее молоко, считает башкирский фермер. Перепробовал продукцию разных производителей, пока не нашел идеально подходящую для своих сыров. Его творения закупают лучшие рестораны Уфы. Мастер готовит буратту, страчателлу и даже улу-телякские трюфеля и грушевидную скаморцу. Для того чтобы получился хороший адыгейский сыр, он нагревает молоко до определенной температуры (чем она выше, тем плотнее продукт) и добавляет уксус – получается ничуть не хуже, чем на сыворотке или лимонной кислоте.

Один из соперников Джуманали Декамбаева – мастер из Кушнаренковского района. Александр Кирилов готовит сыры около трех лет. Успел поработать у уфимского ресторатора Ловкова и в сыроварне Новикова.

Конкурсанты из восьми литров молока получают килограмм адыгейского сыра. Дальше его прессуют, посыпают солью и отправляют на выдержку. Сегодня жюри оценивает только процесс приготовления, завтра – уже готовый продукт. На презентации своего блюда участники расскажут, в каких дозах вносить ингредиенты и сколько выдерживать сыр.