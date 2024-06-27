В Башкирии сотрудники детских садов получили по 500 тысяч рублей

Мне кажется, что воспитатель – это всесторонне эрудированный, инициативный, самостоятельный и творчески мыслящий человек. Чтобы стать настоящим воспитателем детей, надо отдавать им свое сердце. Дети очень тонко чувствуют твое искреннее отношение к ним, и отвечают тебе тем же. Современный воспитатель, он – и эколог, и филолог, и математик, и фольклорист, художник и хореограф в одном лице. Словом, он – и швец, и жнец, и на дуде игрец. Иначе и быть не может. Почему? Потому что воспитатель первый, кто ваяет образ ребенка, его личность!

Виля Закировна