В Башкирии сотрудники детских садов получили по 500 тысяч рублей

В Уфе состоялся конкурс на присуждение грантов Главы Башкирии молодым педагогам дошкольных учреждений. 50 воспитателей получили сертификаты на 500 тысяч рублей. Радий Хабиров предложил выбрать ещё 25 сотрудников детских учреждений из числа участников конкурса для награждения.

Фото №1 - В Башкирии сотрудники детских садов получили по 500 тысяч рублей

ИА «Башинформ» рассказывает интересные истории победительниц конкурса.

Регина Байгускарова с детства любила петь, поэтому после девятого класса поступила в Сибайский педагогический колледж на музыкальное отделение, там она научилась играть на баяне и фортепиано и твердо решила связать жизнь с музыкой. В 2013 году она устроилась на работу музыкальным руководителем в новый недавно построенный детский сад № 3 в селе Акъяр и вот уже более 11 лет воспитывает юных хайбуллинцев, готовит утренники, концерты, музыкальные развлечения. И занимается с детьми на отлично - многие ее воспитанники неоднократно становились победителями и призерами районных, региональных и всероссийских конкурсов.

Для участия в конкурсе Регина Рафкатовна показала достижения за 11 лет и представила образовательный проект на тему «Вокальное творчество как эффективная форма духовно-нравственного и художественно-эстетического воспитания детей дошкольного возраста». Все свои идеи Регина Байгускарова успешно применяет на занятиях.

Хочу выразить искреннюю благодарность коллегам, друзьям, семье, которые поддерживают меня. Что касается награды, то для меня это большая радость, большое достижение. Еще больше зарядилась энергией для работы.

Регина Байгускарова

Педагог высшей категории детского сада «Березка» села Зилаир Виля Азаматова родом из деревни Акназарово Хайбуллинского района. Она начинала карьеру в физкультурно-оздоровительном комплексе, но, как признается педагог, душа всегда стремилась к детям, ведь она сама мама двух сыновей. Так, в 2018 году в жизни Вили Закировны начался новый, интересный этап – она перешла на работу в детский сад «Березка» Зилаирского района.

Для участия в конкурсе Виля Закировна подготовила образовательный проект на тему «Интерактивные игры в развитии детей дошкольного возраста», который получил высокие оценки. С помощью программы PowerPoint она разработала дидактическую игру, объединив гаджеты и традиционные наглядные пособия. Так у дошколят появился интерес к наукам.

Мне кажется, что воспитатель – это всесторонне эрудированный, инициативный, самостоятельный и творчески мыслящий человек. Чтобы стать настоящим воспитателем детей, надо отдавать им свое сердце. Дети очень тонко чувствуют твое искреннее отношение к ним, и отвечают тебе тем же. Современный воспитатель, он – и эколог, и филолог, и математик, и фольклорист, художник и хореограф в одном лице. Словом, он – и швец, и жнец, и на дуде игрец. Иначе и быть не может. Почему? Потому что воспитатель первый, кто ваяет образ ребенка, его личность! 

Виля Закировна

Среди награждённых Баймакского района - учителя-логопеды детского сада «Кубэлэк» Розалия Мифтахитдинова и Илюза Утягулова, а также учитель-логопед детского сада «Сказка» Гузель Муталлапова.

Общий трудовой стаж Розалии Мифтахитдиновой составляет тринадцать лет, десять из них — в сфере дошкольного образования.

По первому образованию я — биолог-эколог. К профессии «учитель-логопед» подошла уже более осознанно. Это прекрасная профессия, которая приносит радость, когда видишь, или лучше сказать, слышишь результат своей работы. Это труд, который может сделать будущую жизнь маленького человека более успешной, яркой и насыщенной. От меня зависит, насколько он будет готов к общению в новой обстановке вне детского сада.

Розалия Мифтахитдинова
уфавсердце

Для участия в конкурсе она представила проект внедрения интерактивных игр на родном (башкирском) языке «Өндәр иле» («Страна звуков») для коррекции звукопроизношения башкирских звуков детей дошкольного возраста.

Учитель-логопед детского сада «Кубэлэк» Илюза Утягулова работает с 2016 года. У нее похожий проект - «Изучение специфических звуков башкирского языка с помощью электронных игр».

Счастье понимать, что твоя работа является маленьким трамплином для успешного интеллектуального, речевого и личностного развития ребёнка. Сейчас многие дети, особенно в городах, не говорят на родном для себя башкирском языке. Это отдаляет их от истории, культуры, обычаев и традиций своего народа. Важно с детства создавать представление о том, что язык — это главное сокровище народа, и нужно воспитывать любовь и бережное отношение к нему. Интерактивная игра создаёт комфортные условия для обучения и воспитания, что делает учебно-воспитательный процесс более интересным и продуктивным.

Илюза Утягулова

Гузель Муталлапова окончила Южно-уральский государственный гуманитарно-педагогический университет в Челябинске, вернулась в Баймак и устроилась в детский сад «Сказка». Тема ее грантовой работы — «Театрализованная деятельность как средство развития речи у детей с ограниченными возможностями здоровья».

Выбрала эту профессию уже довольно в осознанном возрасте и нисколько об этом не жалею, несмотря на то, что это ответственный и непростой труд. Ведь учитель-логопед не просто исправляет речь ребёнка, но и даёт ему уверенность в своих силах.

Гузель Муталлапова 

Среди победителей конкурса - два воспитателя из Сибая. Это Райля Якшигулова из детского сада «Ляйсан» и Диля Магафурова из «Теремка».

Райля Шагитовна выучилась на биолога, а устроилась в детский сад сначала младшим воспитателем, потом воспитателем в группу раннего возраста. Она из тех, кого в хорошем смысле называют активистами – постоянно повышает квалификацию, в позапрошлом году стала победителем в номинации «Самые спортивные» городского фестиваля рабочих, всегда принимает активное участие в спортивных мероприятиях города. Ее воспитанники и воспитанницы также постоянно участвуют в различных конкурсах: два года назад педагог подготовила победителя районного этапа и призера регионального этапа Всероссийского конкурса «Зеленая планета - 2022», Ее ребятишки стали дипломантами творческого конкурса рисунков «Многонациональный Башкортостан» фестиваля национальных культур «Дуслык». Также ребята очень любят ее кружок «Юный эколог», где узнают много увлекательного и полезного.

Почти 10 лет в детском саду «Теремок» занимается воспитанием детей Диля Магафурова - еще одна обладательница гранта Главы республики.

На начальном этапе обучения знакомлю детей с профессией кондитера. В первый год обучения мы работаем в основном с пластилином и тестом. С начала второго года знакомимся с капкейками и кексами, также учимся самостоятельно оформлять готовые изделия, ведь важно не только вкусно приготовить, но и красиво подать блюдо. Больше всего ребятам нравится декорировать готовые изделия. На этом этапе обучения рассказываю, объясняю и демонстрирую видеоматериалы, провожу виртуальную экскурсию на кондитерскую фабрику. Так я развиваю интерес детей к миру труда и профессиям взрослых.

Диля Магафурова

Фото: Хайбуллинский вестник. 

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