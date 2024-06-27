В Башкирии сотрудники детских садов получили по 500 тысяч рублей

В Уфе состоялся конкурс на присуждение грантов Главы Башкирии молодым педагогам дошкольных учреждений. 50 воспитателей получили сертификаты на 500 тысяч рублей. Радий Хабиров предложил выбрать ещё 25 сотрудников детских учреждений из числа участников конкурса для награждения.
ИА «Башинформ» рассказывает интересные истории победительниц конкурса.
Регина Байгускарова с детства любила петь, поэтому после девятого класса поступила в Сибайский педагогический колледж на музыкальное отделение, там она научилась играть на баяне и фортепиано и твердо решила связать жизнь с музыкой. В 2013 году она устроилась на работу музыкальным руководителем в новый недавно построенный детский сад № 3 в селе Акъяр и вот уже более 11 лет воспитывает юных хайбуллинцев, готовит утренники, концерты, музыкальные развлечения. И занимается с детьми на отлично - многие ее воспитанники неоднократно становились победителями и призерами районных, региональных и всероссийских конкурсов.
Для участия в конкурсе Регина Рафкатовна показала достижения за 11 лет и представила образовательный проект на тему «Вокальное творчество как эффективная форма духовно-нравственного и художественно-эстетического воспитания детей дошкольного возраста». Все свои идеи Регина Байгускарова успешно применяет на занятиях.
Педагог высшей категории детского сада «Березка» села Зилаир Виля Азаматова родом из деревни Акназарово Хайбуллинского района. Она начинала карьеру в физкультурно-оздоровительном комплексе, но, как признается педагог, душа всегда стремилась к детям, ведь она сама мама двух сыновей. Так, в 2018 году в жизни Вили Закировны начался новый, интересный этап – она перешла на работу в детский сад «Березка» Зилаирского района.
Для участия в конкурсе Виля Закировна подготовила образовательный проект на тему «Интерактивные игры в развитии детей дошкольного возраста», который получил высокие оценки. С помощью программы PowerPoint она разработала дидактическую игру, объединив гаджеты и традиционные наглядные пособия. Так у дошколят появился интерес к наукам.
Среди награждённых Баймакского района - учителя-логопеды детского сада «Кубэлэк» Розалия Мифтахитдинова и Илюза Утягулова, а также учитель-логопед детского сада «Сказка» Гузель Муталлапова.
Общий трудовой стаж Розалии Мифтахитдиновой составляет тринадцать лет, десять из них — в сфере дошкольного образования.
Для участия в конкурсе она представила проект внедрения интерактивных игр на родном (башкирском) языке «Өндәр иле» («Страна звуков») для коррекции звукопроизношения башкирских звуков детей дошкольного возраста.
Учитель-логопед детского сада «Кубэлэк» Илюза Утягулова работает с 2016 года. У нее похожий проект - «Изучение специфических звуков башкирского языка с помощью электронных игр».
Гузель Муталлапова окончила Южно-уральский государственный гуманитарно-педагогический университет в Челябинске, вернулась в Баймак и устроилась в детский сад «Сказка». Тема ее грантовой работы — «Театрализованная деятельность как средство развития речи у детей с ограниченными возможностями здоровья».
Среди победителей конкурса - два воспитателя из Сибая. Это Райля Якшигулова из детского сада «Ляйсан» и Диля Магафурова из «Теремка».
Райля Шагитовна выучилась на биолога, а устроилась в детский сад сначала младшим воспитателем, потом воспитателем в группу раннего возраста. Она из тех, кого в хорошем смысле называют активистами – постоянно повышает квалификацию, в позапрошлом году стала победителем в номинации «Самые спортивные» городского фестиваля рабочих, всегда принимает активное участие в спортивных мероприятиях города. Ее воспитанники и воспитанницы также постоянно участвуют в различных конкурсах: два года назад педагог подготовила победителя районного этапа и призера регионального этапа Всероссийского конкурса «Зеленая планета - 2022», Ее ребятишки стали дипломантами творческого конкурса рисунков «Многонациональный Башкортостан» фестиваля национальных культур «Дуслык». Также ребята очень любят ее кружок «Юный эколог», где узнают много увлекательного и полезного.
Почти 10 лет в детском саду «Теремок» занимается воспитанием детей Диля Магафурова - еще одна обладательница гранта Главы республики.
Фото: Хайбуллинский вестник.