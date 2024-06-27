Очередная группа бойцов из Башкирии отправилась после отпуска на СВО

Сегодня ряды батальона имени Салавата Юлаева пополнил наш коллега – звукорежиссер радиостанции «Юлдаш» Альберт Рамазанов. Это его личное решение, которое он обдумывал несколько месяцев. Мотив Альберта – быть в трудную минуту рядом с земляками и вместе приближать победу. Также сегодня традиционно с площади «Уфа-Арены» на передовую отправилась очередная группа бойцов после отпуска.

Полкусочка хлеба на прощание, а вторую половину сохранят. Когда Альберт вернется домой, он ее доест. Обычай старинный, на удачу – боец должен вернуться живым и невредимым. Альберт Рамазанов – звукорежиссер радиостанции «Юлдаш». Больше 25 лет он работает за пультом микшера, чтобы у слушателей в приемниках был самый чистый звук. Решение сменить творчество на военную форму принял добровольно.

Символично, что Альберт – уроженец Салаватского района – вступает в батальон имени легендарного земляка. Отец четверых детей, ответственный и пунктуальный, никогда не подведет – так говорят о нем те, кто его знает хорошо, все эти качества, помогут ему и на передовой, считают они. Среди провожающих сегодня самые близкие – коллеги и семья, они будут ждать своего солдата с победой.

К слову, это не первый сотрудник радио «Юлдаш», пополнивший ряды военнослужащих. В декабре прошлого года в зону СВО защищать родину отправился корреспондент Байтулла Фаткуллин.

А это уже площадь «Уфа-Арены». Отсюда по традиции бойцов-отпускников провожают на передовую. Кто-то уже в третий раз дома, кто-то в первый. Провожающих много всегда, а вот пожелание солдатам они делят одно на всех.

Бойцы говорят, что отпуск пролетает быстро. Все стараются это время провести с семьей. Однако семьей за время службы они называют уже и однополчан.