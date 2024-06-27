В Уфе продолжается капитальный ремонт поликлиник

В Уфе продолжается ремонт поликлиник в рамках программы модернизации медицинских учреждений города, инициированной главой республики. В ближайшие пять лет все 118 объектов здравоохранения башкирской столицы ждёт масштабное обновление. На эти цели из бюджета региона выделено 8 млрд рублей. Ремонт от пола до потолка, с учетом современных проектных решений, а также новое оборудование и условия для маломобильных пациентов. В частности, подошёл к концу демонтаж старой детской поликлиники №2. Там сейчас ведутся работы по замене коммуникаций.

Яркие привычные картинки из советских мультфильмов останутся в прошлом. В поликлиниках столицы начался капитальный ремонт. Из старого — только голые стены, остальное — под замену.

Все коммуникации, от новой приточно-вытяжной системы вентиляции и кондиционирования до современного электрооборудования и отопления, выбраны с учетом новых проектных решений. Учитывается и специфика помещений, и санитарные требования. Особое внимание уделяется созданию условий обслуживания маломобильных посетителей.

Появится и фирменный стиль детских поликлиник Республики Башкортостан. Теперь все детские медучреждения будут оформлены одинаково.

Региональная программа модернизации поликлиник Уфы, инициированная Главой Республики Башкортостан, стартовала в этом году. За ближайшие пять лет планируется осуществить капитальный ремонт в 118 объектах здравоохранения.