В Уфе чаша фонтана «Мальчик с кураем» стала больше на 3 метра

В башкирской столице продолжается реконструкция фонтана «Мальчик с кураем», который был установлен перед зданием кинотеатра «Искра» в 1974 году. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава Октябрьского района Уфы Сергей Плотников.

В настоящее время рабочие завешают армирование и бетонирование чаши. Ее увеличили в диаметре на три метра. Совсем скоро начнутся работы по устройству гранитного покрытия.

Добавим, ранее с ходом благоустройства объекта ознакомился Глава региона Радий Хабиров. Здесь появятся сквер и пешеходная зона, которая соединит проспект Октября и улицу Комсомольскую.