В Башкирии Уфимский хоспис празднует юбилей

Увидев Нюту Федермессер, я подумала: это именно тот человек, который действительно сумеет донести смыслы строительства Уфимского хосписа до руководителя республики, она рассказывает о хосписной помощи так, что любой человек буквально «заражается» этой идеей, понимает, зачем это нужно. Тогда была предпринята попытка устроить встречу, чтобы Главу Башкирии сподвигнуть на начало строительства. Отмечу, что государственные деньги на хоспис не выделялись, но необходимо было своим примером «зажечь» неравнодушных людей. И Радий Фаритович взял на себя ответственность за строительство. Потому что многие хотят сделать, но не все готовы возложить это на свои плечи и довести дело до конца. Это очень серьезный шаг. Несмотря на сложные времена, мы нашли силы и нужные средства. Когда ты делаешь что-то с определенным смыслом, а не просто для того, чтобы оно было, все складывается правильно и сейчас это приносит свои плоды.

Каринэ Хабирова