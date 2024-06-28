В Башкирии Уфимский хоспис празднует юбилей

28 июня Уфимский хоспис празднует первый юбилей. Прошёл целый год с открытия важного уникального учреждения. Как напомнил руководитель администрации Главы Башкирии Максим Забелин, инициатором строительства хосписа стал Радий Хабиров.

Фото №1 - В Башкирии Уфимский хоспис празднует юбилей

Инициатором строительства уникального учреждения стал Глава республики Радий Хабиров. Его поддержали предприниматели, предприятия, тысячи неравнодушных людей, благодаря пожертвованиям которых в республике появился современный комфортный комплекс для оказания паллиативной помощи. Уфимский хоспис объединил вокруг себя медицинских и социальных работников, волонтеров, священнослужителей, всех тех, кто щедро делится теплом своих сердец с теми, кому это необходимо. Этот год показал, насколько хоспис нужен и востребован. Сотрудники, работающие здесь, смогли организовать достойный уход и практически домашние условия для своих подопечных. Для тех, кому комфортнее находиться дома, в помощь выездная служба под названием «Хоспис на дому».

Максим Забелин, глава администрации Главы Башкирии 

Он отметил, что каждый житель региона может поздравить хоспис столицы с первым юбилеем, перечислив любую сумму, или приобретя подарок из виш-листа для поддержки. «Выражаю искреннюю признательность всей команде хосписа за любовь к своей работе, профессионализм и душевный подход. Успехов вам, крепкого здоровья и благополучия!» — пожелал Забелин.

Как рассказала главный врач Уфимского хосписа Оксана Кузовкина, задача учреждения — не просто стать местом, где здесь и сейчас могут получить помощь дети и взрослые и их близкие, но и в целом развивать паллиативную помощь в Башкирии. «Мы заинтересованы в постоянном обучении своих сотрудников, которые смогут транслировать полученные знания внутри Башкортостана», — подчеркнула она.

Известно, что подобный хоспис есть далеко не в каждом регионе России и для его появления были приложены колоссальные усилия и пройден непростой путь. Большую роль в воплощении проекта сыграли личная заинтересованность Радия Хабирова и энтузиазм учредителя благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер.

Увидев Нюту Федермессер, я подумала: это именно тот человек, который действительно сумеет донести смыслы строительства Уфимского хосписа до руководителя республики, она рассказывает о хосписной помощи так, что любой человек буквально «заражается» этой идеей, понимает, зачем это нужно. Тогда была предпринята попытка устроить встречу, чтобы Главу Башкирии сподвигнуть на начало строительства. Отмечу, что государственные деньги на хоспис не выделялись, но необходимо было своим примером «зажечь» неравнодушных людей. И Радий Фаритович взял на себя ответственность за строительство. Потому что многие хотят сделать, но не все готовы возложить это на свои плечи и довести дело до конца. Это очень серьезный шаг. Несмотря на сложные времена, мы нашли силы и нужные средства. Когда ты делаешь что-то с определенным смыслом, а не просто для того, чтобы оно было, все складывается правильно и сейчас это приносит свои плоды.

Каринэ Хабирова 

Сегодня коечный фонд хосписа включает 40 мест для взрослых и 20 — для детей, однако в будущем его планируют расширить.

Потребность — десятки тысяч людей. Полагаю, что решение будет: немножко коечный фонд каким-то образом будет расширен, там позволяет помещение. Второе, я уже говорил, детский центр будет выполнять какие-то функции, там не паллиативная помощь, но тем не менее. Если я видеть буду, что такая потребность есть, то опять всем миром соберемся и что-то построим.

Радий Хабиров

Фото: Максим Забелин. 

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