В Башкирии Уфимский хоспис празднует юбилей

28 июня Уфимский хоспис празднует первый юбилей. Прошёл целый год с открытия важного уникального учреждения. Как напомнил руководитель администрации Главы Башкирии Максим Забелин, инициатором строительства хосписа стал Радий Хабиров.
Он отметил, что каждый житель региона может поздравить хоспис столицы с первым юбилеем, перечислив любую сумму, или приобретя подарок из виш-листа для поддержки. «Выражаю искреннюю признательность всей команде хосписа за любовь к своей работе, профессионализм и душевный подход. Успехов вам, крепкого здоровья и благополучия!» — пожелал Забелин.
Как рассказала главный врач Уфимского хосписа Оксана Кузовкина, задача учреждения — не просто стать местом, где здесь и сейчас могут получить помощь дети и взрослые и их близкие, но и в целом развивать паллиативную помощь в Башкирии. «Мы заинтересованы в постоянном обучении своих сотрудников, которые смогут транслировать полученные знания внутри Башкортостана», — подчеркнула она.
Известно, что подобный хоспис есть далеко не в каждом регионе России и для его появления были приложены колоссальные усилия и пройден непростой путь. Большую роль в воплощении проекта сыграли личная заинтересованность Радия Хабирова и энтузиазм учредителя благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер.
Сегодня коечный фонд хосписа включает 40 мест для взрослых и 20 — для детей, однако в будущем его планируют расширить.
Фото: Максим Забелин.