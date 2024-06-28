В Уфе завершился бизнес-акселератор Lady007, запущенный в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В нём участвовали 240 бизнес-леди, 10 из которых дошли до финала.
1,5 месяца начинающие и действующие предпринимательницы изучали построение системы бизнеса, продвижение в соцсетях, тонкости самопрезентации, финансовую модель, особенности участия в бизнес-выставках, инструменты продаж и способы сотрудничества с государством. По итогу обучения участницы разработали свои бизнес-проекты и презентовали их экспертному жюри. Авторов лучших идей отметили свидетельствами и памятными призами, а также сопровождением для себя и своего бизнеса.