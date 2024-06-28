В Уфе проходит Всероссийская ярмарка трудоустройства

«Проффест. Работа России. Время возможностей». Башкортостан стал одной из восьми площадок проведения федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства. Основной площадкой мероприятия в нашей республике стал Конгресс-холл «Торатау».

Если на первом этаже Конгресс-холла были представлены учебные заведения, то уровнем ниже те, для кого, собственно, они готовят кадры. Более 150-ти работодателей предложили сегодня свои вакансии. Участие в мероприятии принял и депутат Госдумы, председатель правления российских студотрядов Михаил Киселёв. Он высоко оценил накопленный в Башкортостане опыт по трудоустройству.