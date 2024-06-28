В Уфе прошёл федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

«Проффест. Работа России. Время возможностей». Уфа приняла участие в федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства. Основной площадкой проведения мероприятия в нашей республике стал Конгресс-холл «Торатау». Экспозиции работодателей и образовательных организаций разместились сразу на двух этажах.

Начинать полёт во взрослую жизнь им пока еще рано. А вот попробовать себя в качестве оператора дрона можно и в таком возрасте. Стенд Уфимского колледжа радиоэлектроники привлекает не только старшеклассников, но и ребят помладше. Красочно оформили свою экспозицию и студенты медицинского. Юным гостям они рассказывали, почему нужно сделать выбор именно в пользу сферы здравоохранения.

Каменщики, электромонтёры, сварщики и не только. Отдельное внимание на выставке образовательных организаций рабочим профессиям. Именно в таких специалистах сегодня нуждается не только республика, но и вся страна. Если на первом этаже Конгресс-холла были представлены учебные заведения, то уровнем ниже те, для кого, собственно, они готовят кадры. Более 150-ти работодателей предложили сегодня свои вакансии.

Здесь и крупные промышленные гиганты, и небольшие организации. К примеру, недавно запустившемуся предприятию «Амкодор-Агидель» нужны инженеры-конструкторы, технологи, операторы станков, электрогазосварщики с зарплатой от 50 тыс. рублей. А вот уфимскому филиалу протезно-ортопедического предприятия срочно нужны специалисты в области медицины и модельеры.

Уфа стала одной из восьми площадок федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства. В режиме телемоста работодатели обменялись опытом и рассказали, как они привлекают кадры. Из-за снижения рождаемости в начале двухтысячных в стране сейчас наблюдается нехватка рабочих рук. В таких условиях предприятия вынуждены вести борьбу за кадры.

В обсуждении злободневных вопросов, связанных с кадровым обеспечением, участие принял и депутат Госдумы, председатель правления российских студотрядов. Михаил Киселёв высоко оценил накопленный в Башкортостане опыт по трудоустройству.