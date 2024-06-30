Глава Башкирии Радий Хабиров ознакомится с ходом благоустройства села Верхотор
Глава
Башкирии Радий Хабиров отправился в поездку в Ишимбайский район республики для того,
чтобы проинспектировать ход благоустройства села Верхотор, а также развитие
туристических объектов региона. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.
Доброе утро всем! Сегодня воскресенье, и есть возможность поехать по республике — посмотреть развитие наших туристических точек. Цель — доехать до Ишимбайского района, до села Верхотор. Оно очень старое, там сохранились руины медеплавильного завода, основанного в XVIII веке. Есть красивый храм и мост второй половины XIX века. В прошлом году концепция благоустройства Верхотора победила во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Сейчас там активно идут работы — хочу посмотреть, как все происходит.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Руководитель
республики также отметил, что сегодня в Башкирии уделяется особое внимание
развитию туристической инфраструктуры, которая пока еще требует благоустройства
и создания условий для туристов.
Буду обо всем рассказывать. А оператором у меня сегодня будет моя жена) До встречи!