В Башкирии прошёл праздник родословной «Шәжәрә байрамы»

На месте исчезнувшей деревни Акъегет в Хайбуллинском районе прошел праздник родословной – «Шәжәрә байрамы». Он собрал жителей со всего района, а также уроженцев села. Деревня Акъегет находилась в 10 км от д. Галиахметово на берегу реки Малая Узала.
В письменных источниках впервые упоминается в 1760 г. На празднике прошел концерт участников творческой самодеятельности, а также спортивные состязания. Бой на мешках, стрельба из лука.
К слову, в прошлом году у въезда в бывшую деревню потомки установили стелу в виде цветка курая. А в этом году некоторые семьи вбили колышки с табличками на месте, где стояли дома их предков.