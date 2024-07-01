В Башкирии прошёл праздник родословной «Шәжәрә байрамы»

На месте исчезнувшей деревни Акъегет в Хайбуллинском районе прошел праздник родословной – «Шәжәрә байрамы». Он собрал жителей со всего района, а также уроженцев села. Деревня Акъегет находилась в 10 км от д. Галиахметово на берегу реки Малая Узала.

В письменных источниках впервые упоминается в 1760 г. На празднике прошел концерт участников творческой самодеятельности, а также спортивные состязания. Бой на мешках, стрельба из лука.