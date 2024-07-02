В Башкирии на видео попали влюбленные медведи

Если два косолапых встретили одну медведицу, может завязаться драка. Самки тоже ищут партнера и не к каждому готовы упасть в объятия. Выбирают самого достойного. А малыши рождаются зимой, когда медведица дремлет в берлоге. Они не отходят от мамы до полутора лет. В это время самка не участвует в брачных церемониях.