В Башкирии на видео попали влюбленные медведи

Представители национального парка «Башкирия» продолжают делиться интересными историями о жизни животных.

Так, специалисты поделились видео с влюбленными медведями. Камере удалось запечатлеть брачные игры мишек. При этом эксперты отмечают, что период брачных игр у медведей длится недолго. После коротких ухаживаний самец спаривается с самкой и покидает её. Семью они не создают.

Во время поиска партнерши медведь очень агрессивен и может даже погубить медвежат, если они становятся помехой. Он всеми возможными средствами привлекает самку: выделяет специфический запах, издает громкие звуки, демонстрирует силу.

специалисты национального парка «Башкирия»

Если два косолапых встретили одну медведицу, может завязаться драка. Самки тоже ищут партнера и не к каждому готовы упасть в объятия. Выбирают самого достойного. А малыши рождаются зимой, когда медведица дремлет в берлоге. Они не отходят от мамы до полутора лет. В это время самка не участвует в брачных церемониях.

Видео: национальный парк «Башкирия».

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