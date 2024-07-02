В Башкирии на видео попали влюбленные медведи

Представители национального парка «Башкирия» продолжают делиться интересными историями о жизни животных.
Так, специалисты поделились видео с влюбленными медведями. Камере удалось запечатлеть брачные игры мишек. При этом эксперты отмечают, что период брачных игр у медведей длится недолго. После коротких ухаживаний самец спаривается с самкой и покидает её. Семью они не создают.
Если два косолапых встретили одну медведицу, может завязаться драка. Самки тоже ищут партнера и не к каждому готовы упасть в объятия. Выбирают самого достойного. А малыши рождаются зимой, когда медведица дремлет в берлоге. Они не отходят от мамы до полутора лет. В это время самка не участвует в брачных церемониях.
Видео: национальный парк «Башкирия».