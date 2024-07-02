На трассе в Башкирии после столкновения с фурой погиб байкер

Смертельная авария произошла накануне на федеральной трассе М-5 «Урал» неподалеку от села Верный, сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.
Предварительно, 32-летний мужчина, управляя мотоциклом Suzuki столкнулся с попутным грузовиком Volvo.
В результате ДТП мотоциклист скончался на месте. Установлено, что у него не было водительских прав. Кроме того, ранее он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде и без прав.
По факту происшествия проводится проверка.
Фото: ГАИ РБ