Радий Хабиров провёл совещание в формате «Час общественных пространств»

Министр жилищно-коммунального хозяйства Ирина Голованова, в частности, доложила о выполнении работ по обновлению уфимских парков имени Лесоводов Башкортостана и имени Ленина, а также о реализации программы «Башкирские дворики» и проектов-победителей Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.