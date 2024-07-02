Глава Башкортостана Радий Хабиров провёл совещание в формате «Час общественных пространств». Его участники рассмотрели проекты благоустройства населённых пунктов.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Ирина Голованова, в частности, доложила о выполнении работ по обновлению уфимских парков имени Лесоводов Башкортостана и имени Ленина, а также о реализации программы «Башкирские дворики» и проектов-победителей Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
Участники совещания обсудили финансирование реализуемых проектов. Глава Башкортостана также поручил Министерству ЖКХ совместно с Министерством финансов региона подготовить предложения по выполнению республиканских отраслевых программ и их финансированию в 2025 году.