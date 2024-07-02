В Башкирии открыли памятник погибшим в зоне СВО

В Ишимбае торжественно открыли памятник воинам, погибшим в ходе проведения специальной военной операции. Его установили в сквере им. Заки Валиди. Мемориал получился народным, помощь оказали предприниматели и предприятия города, а также все неравнодушные жители. Торжественное открытие приурочили ко Дню ветеранов боевых действий.

На открытии собрались жители города, депутаты Госсобрания, ветераны и военнослужащие. Мемориал представляет собой три каменные плиты с флагами России и Башкортостана, а также буквой Z в цветах Георгиевской ленточки. А внизу — воткнутые в землю гильзы от снарядов.