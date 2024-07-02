Семья из Башкирии представит регион в Москве

Семья из Иглинского района представит Башкортостан на «Встрече семейных традиций и ценностей» в Москве. На мероприятии, которое пройдет 4 июля в Госдуме, Тукумбетовы выступят с творческим номером, показав культуру нашей республики. Члены семьи не раз участвовали в конкурсах и фестивалях, занимая призовые места. Недавнее достижение — третье место в номинации «За сохранение духовно-нравственных ценностей» на празднике родословной «Шежере байрамы» в рамках книжной ярмарки «Китап байрам».

Пока мужская половина семьи выносит всё для плова, женщины с детьми собирают ягоды и месят тесто для сладостей — обязанности к подготовке застолья Тукумбетовы разделили поровну. За башкирский «Баурсак» взялась Гульнур Исхакова — самая старшая в большой и дружной семье. А помогают ей в этом нелегком деле младшие внуки.

Сначала смяли, потом раскатываю. Для того, чтобы тесто не было слишком жидким, я добавила туда муки. Меня так учила бабушка. Айсулпан Тукумбетова

Масло надо прокипятить, потом только мы кладем баурсак. Семейный рецепт уже. Мы готовим каждый раз. Гульнур Исхакова

Баурсак готов, а это значит, что дело за главным блюдом. Над пловом трудятся мужчины во главе с Фагимом Тукумбетовым. Вместе с братом они выполняют мужские обязанности и дают наставления своим сыновьям.

С папой мы всегда всё делаем вместе: топим баню, колем дрова, строим дом, готовим. Всегда вместе! Султан Тукумбетов

Старшие приобщают младших к традициям не только через физический труд. Наша республика славится своим традиционным музыкальным искусством, поэтому баян, курай и домбра — те инструменты, которые появляются в руках ребенка с самого детства. Творчеству посвящена вся жизнь Тукумбетовых. Глава семьи Фагим — певец-баянист, а его супруга Гульдар — старший культорг Иглинского дома культуры. Вместе они не раз участвовали в республиканских конкурсах и фестивалях, занимая призовые места.

Тем временем общими усилиями стол накрыт. За ним не раз прозвучали веселые истории и воспоминания из детства. Ни одно семейное застолье не обходится без музыкального сопровождения, на то есть повод — в гости к ним приехали родственники и друзья, а такие встречи всегда самые долгожданные.

Мы своих детей учим готовить свои национальные блюда. И обязательно, так как мы сами люди культуры, учим их своей культуре — песням, игре на национальных инструментах. Фагим Тукумбетов

Семья — это когда близкие, самые близкие рядом. Гульдар Тукумбетова

Секретов семейного счастья нет, но я так думаю, что уважение, внимание, любовь — всегда должны присутствовать. Фагим Тукумбетов