Радий Хабиров поздравил коллектив Уфимского хосписа с годом работы

Наши сотрудники и волонтёры находятся в непосредственной близости и в постоянном контакте с подопечными. Без них хосписа бы не было. Каждый работник хосписа – вне зависимости от того, врач это или человек, который ухаживает за территорией, – вкладывает сюда душу. Уфимскому хоспису всегда нужна помощь. Конечно, нас поддерживает и государство, есть субсидии, программы ОМС. Но это лишь малая часть того, что необходимо. Поэтому хоспис всегда открыт для тех, кто хочет помочь. Здесь человек может раскрыться, проявить свой профессионализм. Кто-то может помочь материально, а кто-то – своим трудом и делом. Можно даже просто прийти и почитать нашим подопечным. Это великое дело, для них, может быть, самое большее, чего бы они хотели.

Каринэ Хабирова