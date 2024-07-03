Радий Хабиров поздравил коллектив Уфимского хосписа с годом работы

Уфимский хоспис в Башкирии празднует первую годовщину со дня открытия. 2 июля Радий Хабиров посетил учреждение, пообщался с подопечными хосписа и поздравил коллектив со значимым событием.
С большой гордостью глава региона отметил, что за год в хосписе необходимую помощь и поддержку получили 849 взрослых подопечных и 233 ребёнка. Бригады сотрудников совершили также около 3 600 выездов на дом.
Глава Башкирии также сообщил, что в хосписе действуют клинические базы для кафедр Башгосмедуниверситета, Уфимского медицинского колледжа и Центра повышения квалификации Минздрава республики. На их базе прошли обучение и практику более 1 000 студентов и курсантов.
В завершение торжественного мероприятия Глава Башкортостана вручил государственные награды сотрудникам Уфимского хосписа.
Во внутреннем дворе хосписа для подопечных, сотрудников, волонтёров и благотворителей организовали пикник на свежем воздухе.
Родственники подопечных учреждения поблагодарили Главу Башкирии за возможность, которую паллиативный центр дал им близким, – провести драгоценные дни жизни в комфортабельных условиях, наполненных любовью и заботой.
Фируза Уразманова, мама Арианы, подопечной хосписа, рассказала историю о том, как благодаря помощи центра у их семьи родились двойняшки.
Глава Башкирии также осмотрел взрослое и детское отделение хосписа. Главный врач Оксана Кузовкина рассказала, что благотворители привозят к ним необходимые вещи, и для подопечных здесь фактически создали домашние условия. Большой популярностью пользуется бассейн, комнаты релакса и игровые зоны. Подопечные хосписа имеют постоянную возможность выезда во внутренний дворик. Здесь даже есть свой пушистый волонтер – кошка, которая оказывает позитивный терапевтический эффект и эмоциональную поддержку.
Главврач отметила, что хоспис работает в круглосуточном режиме, и родные и близкие могут приехать к подопечным в любое время. Двери Уфимского хосписа также постоянно открыты для неравнодушных людей, которые хотят оказать помощь.
Председатель попечительского совета Благотворительного фонда «Уфимский хоспис» Каринэ Хабирова рассказала, что здесь сложился уникальный коллектив, который создаёт для подопечных все условия.
Справка:
Уфимский хоспис начал работу летом 2023 года. Его открыли Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко и Глава Башкортостана Радий Хабиров. Это единственное в стране учреждение, которое спроектировали специально для оказания паллиативной помощи взрослым и детям.
Комплекс зданий возвели на пожертвования бизнесменов и частных лиц. Многие компании поддержали проект своими услугами и продукцией. В их числе – «Газпром межрегионгаз Уфа», «Башинформсвязь», «Башкирская электросетевая компания», «ИСК», «Астро-лифт», «Уфагорсвет», «Горзеленхоз». Значительный вклад в строительство хосписа внесли «Башкирская содовая компания» и «Башнефть».
Объект расположен в южной части Уфы. Общая площадь зданий – около 13 тысяч кв. м. Стационар рассчитан на 60 коек, 20 из которых – для детей. Для родственников предусмотрели отдельные гостевые комнаты. Все помещения оснастили современной мебелью и оборудованием, в том числе для маломобильных жителей. Здесь также есть бассейн, процедурные кабинеты, аптека, досуговые помещения, игровая зона для детей и молельные комнаты. На территории учреждения оборудовали зоны для прогулок и детскую адаптивную площадку.
Фото: glavarb.ru