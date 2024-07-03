Радий Хабиров поздравил коллектив Уфимского хосписа с годом работы

Уфимский хоспис в Башкирии празднует первую годовщину со дня открытия. 2 июля Радий Хабиров посетил учреждение, пообщался с подопечными хосписа и поздравил коллектив со значимым событием. 

Фото №1 - Радий Хабиров поздравил коллектив Уфимского хосписа с годом работы

Год назад именно в эти дни мы открывали хоспис, и у всех на душе было хорошо. Это первый такой большой хоспис в республике. Здесь на самом деле центр милосердия, центр благотворительности, центр самых лучших побуждений человека и, что очень важно, центр надежды. Хоспис мы строили всем миром. И много людей помогали чем могли. Кто-то выделял средства, кто-то направлял сюда строителей, кто-то помогал подключиться к инженерным сетям. И в этом я вижу ещё одну ценность хосписа – что вся республика, неравнодушные люди объединились и построили этот нужный и важный объект. Огромное спасибо всем, кто приложил к этому руку.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

С большой гордостью глава региона отметил, что за год в хосписе необходимую помощь и поддержку получили 849 взрослых подопечных и 233 ребёнка. Бригады сотрудников совершили также около 3 600 выездов на дом.

Сейчас хоспис – это очень серьёзный, слаженно функционирующий, рабочий механизм в структуре паллиативной помощи в республике. Здесь трудятся более 120 человек. Хоспис объединяет самых разных людей. Это и сотрудники, и те, кто по зову души приходит сюда помогать. Говорят, что хоспис – очень красивый, хороший. Но самое главное – это всё-таки люди, тот коллектив, который сложился за это время и очень эффективно работает. И я благодарю руководителей, врачей, нянечек, волонтёров и всех, кто отдаёт душу этому учреждению.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Глава Башкирии также сообщил, что в хосписе действуют клинические базы для кафедр Башгосмедуниверситета, Уфимского медицинского колледжа и Центра повышения квалификации Минздрава республики. На их базе прошли обучение и практику более 1 000 студентов и курсантов.

В завершение торжественного мероприятия Глава Башкортостана вручил государственные награды сотрудникам Уфимского хосписа.

Во внутреннем дворе хосписа для подопечных, сотрудников, волонтёров и благотворителей организовали пикник на свежем воздухе.

Родственники подопечных учреждения поблагодарили Главу Башкирии за возможность, которую паллиативный центр дал им близким, – провести драгоценные дни жизни в комфортабельных условиях, наполненных любовью и заботой.

Наши дети, когда мы привозим их сюда на несколько дней, не хотят уезжать. Многие из них нашли себе старших друзей в лице сотрудников и волонтеров. Для нас это тоже возможность немного отдохнуть, набраться новых сил для лечения наших детишек. Всем, кто строил и кто сегодня работает в Уфимском хосписе, огромная благодарность и душевное спасибо.

бабушка одной из подопечных

Фируза Уразманова, мама Арианы, подопечной хосписа, рассказала историю о том, как благодаря помощи центра у их семьи родились двойняшки.

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Руководство благотворительного фонда и хосписа дало нам возможность оставить здесь дочку на две недели на социальную передышку и самим уехать отдохнуть. И там случилось чудо. После отдыха мы узнали о долгожданной беременности, и у нас родились двойняшки. Считаю, что любовь и нежность, с которой сотрудники хосписа относятся к своим подопечным, явило такое чудо и нас услышали на небесах. А та помощь, которую мы получаем при лечении Арианы, бесценна, без неё мы бы просто не справились.

Фируза Уразманова

Глава Башкирии также осмотрел взрослое и детское отделение хосписа. Главный врач Оксана Кузовкина рассказала, что благотворители привозят к ним необходимые вещи, и для подопечных здесь фактически создали домашние условия. Большой популярностью пользуется бассейн, комнаты релакса и игровые зоны. Подопечные хосписа имеют постоянную возможность выезда во внутренний дворик. Здесь даже есть свой пушистый волонтер – кошка, которая оказывает позитивный терапевтический эффект и эмоциональную поддержку.

Главврач отметила, что хоспис работает в круглосуточном режиме, и родные и близкие могут приехать к подопечным в любое время. Двери Уфимского хосписа также постоянно открыты для неравнодушных людей, которые хотят оказать помощь.

Председатель попечительского совета Благотворительного фонда «Уфимский хоспис» Каринэ Хабирова рассказала, что здесь сложился уникальный коллектив, который создаёт для подопечных все условия.

Наши сотрудники и волонтёры находятся в непосредственной близости и в постоянном контакте с подопечными. Без них хосписа бы не было. Каждый работник хосписа – вне зависимости от того, врач это или человек, который ухаживает за территорией, – вкладывает сюда душу. Уфимскому хоспису всегда нужна помощь. Конечно, нас поддерживает и государство, есть субсидии, программы ОМС. Но это лишь малая часть того, что необходимо. Поэтому хоспис всегда открыт для тех, кто хочет помочь. Здесь человек может раскрыться, проявить свой профессионализм. Кто-то может помочь материально, а кто-то – своим трудом и делом. Можно даже просто прийти и почитать нашим подопечным. Это великое дело, для них, может быть, самое большее, чего бы они хотели.

Каринэ Хабирова

Справка:

Уфимский хоспис начал работу летом 2023 года. Его открыли Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко и Глава Башкортостана Радий Хабиров. Это единственное в стране учреждение, которое спроектировали специально для оказания паллиативной помощи взрослым и детям.

Комплекс зданий возвели на пожертвования бизнесменов и частных лиц. Многие компании поддержали проект своими услугами и продукцией. В их числе – «Газпром межрегионгаз Уфа», «Башинформсвязь», «Башкирская электросетевая компания», «ИСК», «Астро-лифт», «Уфагорсвет», «Горзеленхоз». Значительный вклад в строительство хосписа внесли «Башкирская содовая компания» и «Башнефть».

Объект расположен в южной части Уфы. Общая площадь зданий – около 13 тысяч кв. м. Стационар рассчитан на 60 коек, 20 из которых – для детей. Для родственников предусмотрели отдельные гостевые комнаты. Все помещения оснастили современной мебелью и оборудованием, в том числе для маломобильных жителей. Здесь также есть бассейн, процедурные кабинеты, аптека, досуговые помещения, игровая зона для детей и молельные комнаты. На территории учреждения оборудовали зоны для прогулок и детскую адаптивную площадку.

Фото: glavarb.ru

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