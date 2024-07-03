Радий Хабиров принял участие в стратсессии Правительства России

Глава Башкортостана в режиме видеосвязи принял участие в стратегической сессии Правительства России. На ней Михаил Мишустин доложил о новых национальных проектах в сфере промышленности.
Первый проект — «Новые атомные и энергетические технологии». Председатель Правительства страны отметил, что в рамках этого проекта важно развивать атомную сферу, производство систем накопления электроэнергии.
В том числе, приоритетные проекты в сфере солнечной и ветрогенерации, в области сжиженного природного газа. Следующий нацпроект «Новые материалы и химия». Это сфера, которая обеспечивает устойчивость российской экономики.
На господдержку могут рассчитывать проекты по производству новой химической продукции и геологоразведке редких металлов. Михаил Мишустин также отметил необходимость подготовки специалистов для успешной работы химической отрасли в будущем.