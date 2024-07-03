В Уфе прошёл II Республиканский молодежный законотворческий форум

Будущее за молодежью. Об этом Глава Башкортостана заявил, приветствуя участников 2-го молодежного законотворческого форума, который прошел в Уфе. По словам Радия Хабирова, в республике созданы условия для получения высшего образования, открытия стартапов, развития в предпринимательском направлении, предусмотрены различные меры господдержки.
К примеру, размер гранта, выделенного в этом году фондом Главы Башкортостана, рассчитан на 40 млн рублей. Средства смогут получить некоммерческие организации, участвующие в развитии институтов гражданского общества и реализующие социально значимые проекты.
В перечне приоритетных целей для руководства республики — патриотическое воспитание молодежи, так как главная задача — поддержка участников специальной военной операции. Для активных молодых людей в регионе будут расширены площадки общения — так, например, территория «Йэшлек House», которая уже функционирует в Уфе, появится в Нефтекамске, Учалах, ожидается организация площадок в Стерлитамаке и Салавате. Организатором Республиканского законотворческого форума выступила Молодежная общественная палата при Госсобрании.