В Уфе прошёл II Республиканский молодежный законотворческий форум

Есть несколько показателей, по которым можно судить о динамике развития предпринимательства. Это рост самозанятых, субъектов малого и среднего бизнеса, количества работающих и финансовые показатели. По всем этим направлениям в Башкортостане мы видим положительную тенденцию. Темпы растут, но не так, как хотелось бы, учитывая потенциал региона. Мы серьезно занялись дебюрократизацией и приняли в республике программу защиты и поощрения инвестиций, которая значительно облегчила все процессы, связанные с инвестициями.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостана