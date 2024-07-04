В Башкирии проверили качество питьевой воды из-за жалоб населения

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили о том, что ситуация с качеством питьевой воды в Стерлитамаке остается на контроле.

В ведомство потупили жалобы от местных жителей, и эксперты Росприроднадзора взяли пробы из водопровода в трех точках города.

Согласно результатам исследований, микробиологические показатели оказались в норме. При этом зафиксировано превышение показателей по мутности и цветности.

В настоящее время ведется согласовательная процедура Росприроднадзора о внеплановой проверке работы водоканала совместно с прокуратурой.