В Башкирии женщина решила сократить путь и заблудилась в лесу

Женщина заблудилась в Караидельском районе Башкирии. По данным пресс-службы госкомитета республики по ЧС, вчера ночью экстренные службы получили сообщение.

Звонил мужчина и рассказал, что его супруга ехала домой на автомобиле со стороны села Павловка Нуримановского района в село Кубиязы Аскинского района, решила сократить путь, потеряла дорогу и застряла в лесополосе на проселочной дороге.

По словам мужчины, ее мобильный телефон разряжен, поэтому он не мог созвониться с женой. На помощь выехали спасатели. Они нашли женщину на лесовозной дороге в районе деревни Седяш-Нагаево, сопроводили до автотрассы и передали супругу.