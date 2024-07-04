В Уфе едва не утонул 12-летний школьник из Санкт-Петербурга

Сегодня спасатели Управления гражданской защиты Уфы несли вахту на пляже «Солнечный» в Уфе. Во время дежурства они спасли едва не утонувшего 12-летнего мальчика.

Вместе со своей мамой они приехали в башкирскую столицу из Санкт-Петербурга, и пришли отдыхать на пляж. Однако оба не знали о том, что со 2 июля купаться в реках Уфы запрещено, а на предупреждающие знаки на входе в зону отдыха не обратили внимание.