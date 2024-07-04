Из Уфы в зону СВО проводили бойцов после двухнедельного отпуска

Двухнедельный отпуск подошел к концу. В зону проведения специальной военной операции проводили военнослужащих, которые на 14 дней прибыли в родные края перевести дух, сделать дела и провести время с близкими. Церемония централизованной отправки военнослужащих состоялась на площади перед «Уфа-Ареной».

К месту несения службы мобилизованных доставит автобус, который выделила республика. Большинство бойцов из Башкортостана выполняют задачи вместе, в одних подразделениях. И за это время между ними сложились крепкие узы товарищества. Дома их ждут семьи, а на передовой — боевое братство.