В Уфе бойцы СВО не будут платить за проезд по Восточному выезду

Постановление правительства Башкирии от 25 июня 2024 года №276 «Об утверждении Порядка реализации права льготного проезда или проезда без взимания платы по платной автомобильной дороге общего пользования регионального значения Республики Башкортостан — новому выезду из города Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 «Урал» («Восточному выезду») отдельными категориями граждан, отдельными категориями транспортных средств» размещено на официальном интернет-портале правовой информации республики.

Согласно положениям документа, право на бесплатный проезд по указанной трассе получают ветераны Великой Отечественной войны, водителя авто, в котором едет ветеран, ветераны специальной военной операции, члены семей погибших либо умерших ветеранов спецоперации, а также владельцы электромобилей, сообщает информагентство «Башинформ». Уточняется, что машины льготных категорий граждан не могут быть использованы в такси, коммерческой деятельности и каршеринге.

Информация об автомобилях, водители которых получат право на бесплатный проезд, будут внесены в особый реестр.