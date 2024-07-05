В Уфе провели второй инклюзивный бал для людей с ОВЗ

В Уфе провели второй инклюзивный бал для людей с ограниченными возможностями здоровья. Их партнерами по танцам стали волонтеры. Разучили движения за месяц.
Поставить танцы помогали два хореографа: Артем Машков и Гульшат Душанбаева. Представили также изделия, которые делали дети в инклюзивных мастерских, и работы умельцев хендмейд. Организовали и зоны, где рассказывали о благотворительных программах.
Уфимский бал стал частью проекта «Инклюзивные балы России». Для людей с ОВЗ такие мероприятия дают дополнительную возможность в развитии координации, лидерских и коммуникативных навыков, помогают найти новых друзей.