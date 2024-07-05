В Башкирии открылся новый офис МФЦ

В селе Большеустьикинское Мечетлинского района открылся новый офис МФЦ. В здании на ул. Центральной провели ремонтные работы и оформили все в соответствии с единым брендом для всех МФЦ страны. Помощь в капремонте оказали власти региона.

В торжественной церемонии приняли участие представители правительства республики, руководства муниципалитета. Площадь нового офиса больше в два раза, также увеличилось количество окон обслуживания. Всего в офисе МФЦ организовано предоставление более 400 видов услуг, в том числе и муниципальных.