В Уфе на две недели перекроют мост в Шакшу

На следующей неделе в Уфе полностью перекроют движение по Шакшинскому мосту. Ограничения продлятся с 9 по 24 июля. Добраться до Иглино можно будет через Восточный выезд или на электричке. Для экстренных служб будет работать Князевская переправа.
Временные ограничения позволят сдвинуть сроки окончания ремонта с февраля 2025 года на декабрь текущего. Это необходимо, чтобы подготовить участок к укладке асфальтобетонного покрытия. Эти работы можно проводить только при температуре не менее -10 градусов. Поэтому важно завершить их до начала зимы, говорят представители мэрии.