В Уфе на две недели перекроют мост в Шакшу

На следующей неделе в Уфе полностью перекроют движение по Шакшинскому мосту. Ограничения продлятся с 9 по 24 июля. Добраться до Иглино можно будет через Восточный выезд или на электричке. Для экстренных служб будет работать Князевская переправа.

Временные ограничения позволят сдвинуть сроки окончания ремонта с февраля 2025 года на декабрь текущего. Это необходимо, чтобы подготовить участок к укладке асфальтобетонного покрытия. Эти работы можно проводить только при температуре не менее -10 градусов. Поэтому важно завершить их до начала зимы, говорят представители мэрии.

Было предложено произвести внеплановое закрытие этого моста на 16 календарных дней, это с 9 по 24 июля, что позволит сократить срок и выйти на асфальтировку моста и подходов к нему в ноябре месяце.

Евгений Кулешов, заместитель начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации г. Уфы
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