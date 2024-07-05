В Уфе на две недели перекроют мост в Шакшу

Было предложено произвести внеплановое закрытие этого моста на 16 календарных дней, это с 9 по 24 июля, что позволит сократить срок и выйти на асфальтировку моста и подходов к нему в ноябре месяце.

Евгений Кулешов, заместитель начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации г. Уфы