В Башкирии открылся визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизаций

Ҡәҙерле дуҫтар! Хөрмәтле ҡунаҡтар! Дорогие друзья! Уважаемые гости! Я приветствую всех наших дорогих гостей в гостеприимном Башкортостане. Мы сегодня открываем новый, значимый для республики объект — визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизаций. Это только начало огромного научного проекта. Наш комплекс станет крупнейшим в России историко-культурным центром по изучению кочевой цивилизации. В глубокой древности наши предки были кочевниками и входили в огромную общность кочевых племён, которые обитали на огромной Евразийской территории. Сегодня в нашей стране находится самая обширная территория, заселенная потомками кочевых цивилизаций. Средневековые мавзолеи Хусаинбека, Турахана, малые кашанэ, как и древний Шульганташ, издавна были местом притяжения и паломничества. Территория, где мы сейчас с вами находимся, была одним из центров древней кочевой цивилизации со времен Золотой Орды. Здесь размещались стоянки на торговых путях, ведущих из Волжской Булгарии и верховьев Камы в Среднюю Азию и Сибирь. Именно эти территории стали центрами консолидации башкирского этноса. В идею нашего комплекса заложена концепция постоянного движения кочевых народов. Перемещаясь по бескрайним степным просторам, они выполнили особую историческую роль в объединении народов и собирании земель на евразийских просторах. Сегодня я хочу сказать особые слова благодарности председателю издательского совета Русской Православной Церкви, митрополиту Калужскому и Боровскому Клименту за передачу копии Остромирово Евангелия, одного из древнейших памятников славянской письменности. Книга станет одним из первых экспонатов музея. Кроме того, в прошлом году в Уфу вернулась рукописная копия священного Корана Османа — единственная золотая копия той самой книги, хранящейся в Музее Корана в Ташкенте. Коран Османа — одна из шести древнейших копий священного Корана, которая относится к VII веку. А для галереи, которая будет в Евразийском музее кочевых цивилизаций, подготовлена целая серия художественных картин. Именно здесь мы хотим создать центр притяжения туристов и гостей республики. Постараемся полностью раскрыть наши традиции и культуру. Здесь будет центр башкирской лошади, просветительские культурные объекты. Добро пожаловать в Башкортостан! Башҡортостанға рәхим итегеҙ.

Радий Хабиров, Глава Башкирии