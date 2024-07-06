В Башкирии открылся визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизаций

Сегодня, 6 июля, Глава Башкирии открыл визит-центр Евразийский музей кочевых цивилизаций. Уникальное учреждение появилось в Чишминском районе около мавзолея Тура-хана.
С открытием музейного комплекса жителей Башкортостана поздравила член Совета Федерации Лилия Гумерова. Она отметила, что Евразийский музей кочевых цивилизаций станет точкой притяжения для туристов не только нашей страны. Также Лилия Гумерова передала Радию Хабирову патент на географическое название «Башкирская шаль».
Визит-центр «Тура-хан» выполняет функцию общественного пространства и не является музеем. Без учёта пешеходной экотропы протяженностью 620 м, ведущей к мавзолею Тура-хана, площадь объекта составляет 650 кв. м.
В правом крыле здания размещена мини-экспозиция, содержащая реплики музейных предметов. Представлена уменьшенная копия мавзолея Тура-хана, служащая наглядным пособием для разъяснения основных особенностей архитектуры средневековых усыпальниц.
В составе этого экспозиционного комплекса также представлена реконструкция прилегающего к мавзолею некрополя и реконструкции облика погребенных из мавзолея Хусейн-бека.
Особым комплексом ведущих экспонатов выступают копии реликвий, связанные с историей становления исламской культуры в VII в. н. э. В витринах представлены копии «Корана Усмана» и меча халифа Умара ибн аль Хаттаба. Наличие этих предметов в экспозиции позволяет подчеркнуть выдающееся историческое значение личностей Хусеин-бека и Тура-хана для утверждения ислама в качестве этнической религии башкирского и татарского населения Урало-Поволжья.
В целях ознакомления с историческим контекстом периода создания каменных мавзолеев на стенде представлена подробная карта Степной Евразии с указанием границ государств и локализации этносов в XIII–XV вв. Карта позволяет оценить масштабы Монгольской империи и понять её внутреннее территориально-административное устройство.
Дополнением к карте служат реплики археологических артефактов периода Золотой Орды, найденные в ходе археологических исследований на территории РБ. Благодаря исследованиям последних лет археологи убедительно доказали, что в XIV–XV вв. территория современной Башкирии являлась развитой в хозяйственном плане, значительной административной единицей Золотой Орды.
Значительная часть экспозиции визит-центра посвящена истории башкирского народа. В частности, представлены точные копии рукописи Ахмада ибн Фадлана
X века, содержащая первое письменное упоминание башкир, карты Махмуда Кашгари XI века с нанесенной на неё локализацией башкирского народа, а также шежере предводителя башкирского племени Мин Канзафар-бия.
Вступительной частью экспозиции под открытым небом «Путь кочевника» служат колонны фасадов здания визит-центра с нанесенными на них орнаментами тюркских и монгольских народов.
Фото: bashinform.ru