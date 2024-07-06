В Башкирии открылся визит-центр «Тура-хан»

Точка притяжения для туристов со всего мира. В Чишминском районе состоялось открытие визит-центра Евразийского музея кочевых цивилизаций. После окончания строительства всех объектов комплекс станет крупнейшим в России историко-культурным центром по изучению кочевников. Но уже сейчас здесь можно многое узнать не только о жизни башкир времён Золотой орды, но и формировании других тюркских и монгольских народов.

На несколько столетий назад зрители перенеслись ещё до официального открытия визит-центра Евразийского музея кочевых цивилизаций. Несмотря на тридцатиградусную жару, артисты в меховых костюмах подарили гостям незабываемое представление. А сам комплекс, который словно вписался в местный ландшафт, расположен на торговых путях времён Золотой Орды, ведущих из Волжской Булгарии и верховьев Камы в Среднюю Азию и Сибирь. Радий Хабиров признался, что в этот день он был самым счастливым человеком.

Вот я стою перед вами, самый счастливый человек. Когда мы начинали этот проект, мало кто верил в него. Мы шесть научных экспедиций отправили в Китайскую Народную Республику, Монголию, Казахстан, Узбекистан. Мы очень внимательно изучили всё. И вот здесь формируется новая, яркая, научная, историческая точка развития нашего современного Башкортостана. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Открытие визит-центра «Тура-Хан» оказалось знаковым событием не только для Башкортостана. Гостями мероприятия также стали делегации из Узбекистана, Монголии, Казахстана, Азербайджана и других стран. Приехали не с пустыми руками. Из подарков сформируют ещё одну экспозицию кочевых народов.

Визит-центр построили по инициативе Главы Башкортостана. А сам проект создания Евразийского музея кочевых цивилизаций поддержан мировой общественностью. По словам экспертов, кочевой образ жизни накладывает определённый отпечаток на культуру, мировоззрения, менталитет народов. Оттого и создание подобного комплекса — особенное событие для культуры и истории не только Башкортостана, но и всего Евразийского региона.

Ещё об одном важном событии, которое совпало с днем открытия визит-центра, рассказала сенатор Совета Федерации от республики Башкортостан Лилия Гумерова. Она передала Радию Хабирову патент на географическое название «Башкирская шаль».

Первыми экспонатами нового музейно-выставочного комплекса стали уникальные книги — копии Корана Османа и Остромирова Евангелия. По мнению священнослужителей, это еще больше сплотит наши народы. А Евразийский музей кочевых цивилизаций станет центром, объединяющим все религии, существующие в стране. И, как отметил Радий Хабиров, визит-центр — это только начало.

Здесь формируется очень сильный центр туристический, этнический, гастрономический, научный. Здесь будет музей сам, это большой объект. Через дорогу будет Центр башкирской лошади. Это два ипподрома. Это закрытый манеж для конкура и для разных видов соревнований. Это этнодеревня. Это будет центр ловчих птиц. Здесь мы будем возрождать искусство древних башкир в разведении ловчих птиц. Это хищники-птицы, которые будут, соответственно, это целая такая глубокая наука и искусство. Рядом, буквально в километре, будет строиться СПА-отель «Кочевник». Рабочее название «СПА-отель «Кочевник» — это пять звезд с плюсом. Это будет очень хорошее дело. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Центральным объектом всего музейного комплекса станет мавзолей Турахана, построенный в XIV веке. Раньше, чтобы посетить памятник архитектурного зодчества, приходилось преодолеть крутой подъем. Сейчас благодаря эко-тропе длиной в 620 метров он стал доступен даже для маломобильных туристов.

По пути можно отдохнуть на скамейках, узнать интересные факты на информационных стендах. А у самого мавзолея открывается вид на всю территорию будущего Евразийского музея кочевых цивилизаций. Объект уже стал местом паломничества туристов со всей России и ближнего зарубежья. Башкирские аксакалы и представители родов в качестве благодарности подарили главе республики национальный головной убор — тюбетейку.

Для местных жителей открытие визит-центра стало особенным событием. Уроженка Чишминского района Резеда Жукова не согласна с выражением, что Башкирия — это вторая Швейцария. Наоборот, считает, что Швейцария — это второй Башкортостан. Девушка прилетела в отчий дом из Женевы, чтобы лично посетить праздник.