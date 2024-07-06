В Башкирии открылся визит-центр «Тура-хан»

Точка притяжения для туристов со всего мира. В Чишминском районе состоялось открытие визит-центра Евразийского музея кочевых цивилизаций. После окончания строительства всех объектов комплекс станет крупнейшим в России историко-культурным центром по изучению кочевников. Но уже сейчас здесь можно многое узнать не только о жизни башкир времён Золотой орды, но и формировании других тюркских и монгольских народов.
На несколько столетий назад зрители перенеслись ещё до официального открытия визит-центра Евразийского музея кочевых цивилизаций. Несмотря на тридцатиградусную жару, артисты в меховых костюмах подарили гостям незабываемое представление. А сам комплекс, который словно вписался в местный ландшафт, расположен на торговых путях времён Золотой Орды, ведущих из Волжской Булгарии и верховьев Камы в Среднюю Азию и Сибирь. Радий Хабиров признался, что в этот день он был самым счастливым человеком.
Открытие визит-центра «Тура-Хан» оказалось знаковым событием не только для Башкортостана. Гостями мероприятия также стали делегации из Узбекистана, Монголии, Казахстана, Азербайджана и других стран. Приехали не с пустыми руками. Из подарков сформируют ещё одну экспозицию кочевых народов.
Визит-центр построили по инициативе Главы Башкортостана. А сам проект создания Евразийского музея кочевых цивилизаций поддержан мировой общественностью. По словам экспертов, кочевой образ жизни накладывает определённый отпечаток на культуру, мировоззрения, менталитет народов. Оттого и создание подобного комплекса — особенное событие для культуры и истории не только Башкортостана, но и всего Евразийского региона.
Ещё об одном важном событии, которое совпало с днем открытия визит-центра, рассказала сенатор Совета Федерации от республики Башкортостан Лилия Гумерова. Она передала Радию Хабирову патент на географическое название «Башкирская шаль».
Первыми экспонатами нового музейно-выставочного комплекса стали уникальные книги — копии Корана Османа и Остромирова Евангелия. По мнению священнослужителей, это еще больше сплотит наши народы. А Евразийский музей кочевых цивилизаций станет центром, объединяющим все религии, существующие в стране. И, как отметил Радий Хабиров, визит-центр — это только начало.
Центральным объектом всего музейного комплекса станет мавзолей Турахана, построенный в XIV веке. Раньше, чтобы посетить памятник архитектурного зодчества, приходилось преодолеть крутой подъем. Сейчас благодаря эко-тропе длиной в 620 метров он стал доступен даже для маломобильных туристов.
По пути можно отдохнуть на скамейках, узнать интересные факты на информационных стендах. А у самого мавзолея открывается вид на всю территорию будущего Евразийского музея кочевых цивилизаций. Объект уже стал местом паломничества туристов со всей России и ближнего зарубежья. Башкирские аксакалы и представители родов в качестве благодарности подарили главе республики национальный головной убор — тюбетейку.
Для местных жителей открытие визит-центра стало особенным событием. Уроженка Чишминского района Резеда Жукова не согласна с выражением, что Башкирия — это вторая Швейцария. Наоборот, считает, что Швейцария — это второй Башкортостан. Девушка прилетела в отчий дом из Женевы, чтобы лично посетить праздник.
Музей станет точкой притяжения не только туристов, а также известных историков, архитекторов, деятелей культуры и искусства. Учёные говорят, что комплекс будет являться логическим продолжением открытого в 2022 году в Бурзянском районе музея «Шульган-Таш». Теперь в Башкортостане есть возможность представить жителям и гостям быт и культуру людей как периода древности, так и средневековой эпохи.