В Башкирии арестован мужчина, задавивший собственную мать

Учалинский районный суд арестовал жителя деревни Тунгатарово, 1986 года рождения. Его обвиняют по статье «нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно: совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения; сопряжено с оставлением места его совершения; совершено лицом, не имеющим или лишенным права управления ТС».

По данным пресс-службы районного суда, 30 июня, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина сел за руль, наехал на свою мать и скрылся с места преступления. От полученных травм и увечий женщина скончалась.

Сам подозреваемый и его защита настаивали на более мягкой мере пресечения. В итоге суд постановил заключить подозреваемого под стражу сроком на два месяца.