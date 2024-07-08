Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днём семьи, любви и верности

Сегодня, 8 июля, в России отмечается День семьи, любви и верности. Этот праздник уже утвержден указом президента. Он напоминает нам о важности семейных традиций, о значимости близких и родных в нашей семье. По традиции в Бирске сегодня состоится традиционное мероприятие, которое стало знаковым для города. Планируется открытие памятника Петру и Февронии, где я тоже буду участвовать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан