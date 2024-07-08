Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днём семьи, любви и верности

Сегодня россияне отмечают День семьи, любви и верности. Жителей Башкортостана с праздником поздравил Радий Хабиров. На оперативном совещании правительства глава региона напомнил, что этот день напоминает нам о важности семейных традиций, значении близких и родственников. Радий Хабиров пригласил всех желающих принять участие в празднике.
В этом году праздник особенный, так как проводится в год семьи. В его рамках в Башкортостане запускаются новые меры поддержки, в особенности для многодетных семей. Среди них — бесплатное посещение парков культуры и отдыха, выставок, а также частичная компенсация стоимости обучения в колледже.
Увеличен размер выплаты на содержание детей в замещающих семьях. Воспитанникам социальных учреждений начали выдавать карманные деньги. А уже с 1 сентября школьники из многодетных семей смогут два раза за учебный день бесплатно проехать в общественном транспорте.