В Башкирии супруги Чувилины отметили 65 лет семейной жизни

Пример любви и верности. Так можно сказать про брак супругов Чувилиных из Уфимского района. Александра Николаевна и Павел Васильевич 65 лет вместе. Воспитали троих детей. Их история любви знала и моменты счастья, и сложные испытания. Не терять оптимизма ни при каких обстоятельствах, вот что советуют они с высоты своего опыта.

Она его и глаза, и уши, и теперь уже личный секретарь. Когда зрение стало подводить, от написания стихов Павел Васильевич не отказался. Супруга Александра Николаевна подставила свое хрупкое, но надежное плечо. Теперь в строчках уже не история любви, а, скорее, история болезни.

Ещё при первой встрече, в 56-м, рядовой Советской армии, вернувшейся в отпуск, понял, что забыть эту девушку едва ли получится. Случайное знакомство с подругой племянницы переросло в трёхлетнюю переписку, на протяжении всей службы. А по возвращению ещё пришлось и поискать возлюбленную, которая незадолго до этого сменила жилье. Так что, отыскав, долго не думал. Через три месяца сделал предложение.

В порядочности друг друга они ещё раз убедились после рождения первого ребёнка. В деревне парализовало маму Павла Васильевича, пожилой отец уже не справлялся. Начали работать на селе. Александра Николаевна тоже старалась заработать копеечку. Решили в деревне побольше с благами цивилизации поставить дом.

Потом на свет появилась вторая дочка. А третий — сын. Как и загадывали. И спустя 65 лет совместной жизни он всё так же в стихах признаётся ей в любви. А жизнь и в самом деле подкидывала им испытания. Словно проверяя на прочность. Шесть лет назад они чудом спаслись из горящего дома. Огонь уничтожил всё, что успели нажить. И на девятом десятке пришлось начинать всё заново. Спасти из огня не удалось ни документы, ни накопления.