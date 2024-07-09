В Уфе в саду Аксакова отпраздновали День семьи, любви и верности

8 июля вся Россия празднует День семьи, любви и верности. В рамках этого события в Уфе прошло мероприятие в саду культуры и отдыха имени Аксакова. Центром внимания стали семьи Ковалевских и Галимовых, которые поженились в этот день полвека назад. Организаторы праздника вручили подарки юбилярам и пожелали долгой жизни.