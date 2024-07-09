В Уфе в саду Аксакова отпраздновали День семьи, любви и верности

8 июля вся Россия празднует День семьи, любви и верности. В рамках этого события в Уфе прошло мероприятие в саду культуры и отдыха имени Аксакова. Центром внимания стали семьи Ковалевских и Галимовых, которые поженились в этот день полвека назад. Организаторы праздника вручили подарки юбилярам и пожелали долгой жизни.
Также в рамках праздника прошел флешмоб по историческим местам Уфы. В нём приняли участие люди с ОВЗ и маломобильные. Программа продолжилась концертом с участием музыкальных коллективов. Организованы мастер-классы по нанесению на лицо аквагрима, оригами.