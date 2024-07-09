Радий Хабиров возглавил делегацию Башкирии на форуме «Иннопром»

Башкортостан занял первое место в федеральном рейтинге эффективности промышленной политики. При этом опередив Москву и Московскую область. Итоги работы регионов за 2023 год подвели на международном форуме «Иннопром». Делегацию республики возглавляет руководитель региона Радий Хабиров.

Рейтинг формируется по методике Минпромторга страны и характеризует динамику экономического развития региона. Учитывается также деятельность институтов развития промышленности и меры её господдержки, деловая активность бизнеса, а также взаимодействие с Фондом развития промышленности России. До этого Башкортостан уже дважды возглавлял рейтинг.

Мы активно взаимодействуем с Минпромторгом России и Фондом развития промышленности. Развиваем отраслевые кластеры, открываем индустриальные и промпарки. Занимаемся вопросами импортозамещения. Поддерживаем инновационные проекты. Выстраиваем эффективную прямую связь с предприятиями. Большое внимание уделяем подготовке квалифицированных кадров. Отдельная благодарность – нашим федеральным коллегам за эффективную политику, которая позволяет нам идти вперед, несмотря ни на что. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан