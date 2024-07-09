Радий Хабиров возглавил делегацию Башкирии на форуме «Иннопром»

Башкортостан занял первое место в федеральном рейтинге эффективности промышленной политики. При этом опередив Москву и Московскую область. Итоги работы регионов за 2023 год подвели на международном форуме «Иннопром». Делегацию республики возглавляет руководитель региона Радий Хабиров.
Рейтинг формируется по методике Минпромторга страны и характеризует динамику экономического развития региона. Учитывается также деятельность институтов развития промышленности и меры её господдержки, деловая активность бизнеса, а также взаимодействие с Фондом развития промышленности России. До этого Башкортостан уже дважды возглавлял рейтинг.
Эксперты отмечают, что такой результат закономерен. И он говорит о верности выбранного пути. Власти республики создали все необходимые и привлекательные условия для развития.