Эксперты оценили 1 место Башкирии в рейтинге эффективности промышленной политики

Первое место Башкортостана в рейтинге эффективности реализации промышленной политики среди субъектов России вполне закономерно, говорят эксперты. И во многом благодаря вниманию со стороны региональных властей. Вопросы развития промышленности практически ежедневно в повестке работы главы республики Радия Хабирова, который регулярно встречается с представителями корпораций.

При этом руководитель региона сопровождает крупные проекты на всех этапах реализации и оказывает поддержку. Первое место ценно еще и тем, что между регионами высокая конкуренция, особенно в условиях санкций. И Башкортостану при этом удается не только завоевать вершину, но и удержать ее.

Управленческая команда Радия Фаритовича успешно использует все те инструменты, которые существуют в современном законодательстве. Я говорю прежде всего о таких инструментах, как создание особой экономической зоны, технопарков, индустриальных парков. Социально-экономическое развитие нашей республики, промышленное развитие обеспечено существенным заделом, который позволяет достаточно оптимистично смотреть в будущее. Константин Гришин, директор института экономики, управления и бизнеса УУНИТ, доктор экономических наук

Специалисты отмечают, что Радий Хабиров выстроил целую систему реализации промышленной политики. К примеру, господдержка позволяет предприятиям получать гарантии для реструктуризации кредитов, а также брать субсидии на возмещение затрат. А сама работа идет напрямую с предприятиями.