Эксперты оценили 1 место Башкирии в рейтинге эффективности промышленной политики

Первое место Башкортостана в рейтинге эффективности реализации промышленной политики среди субъектов России вполне закономерно, говорят эксперты. И во многом благодаря вниманию со стороны региональных властей. Вопросы развития промышленности практически ежедневно в повестке работы главы республики Радия Хабирова, который регулярно встречается с представителями корпораций.
При этом руководитель региона сопровождает крупные проекты на всех этапах реализации и оказывает поддержку. Первое место ценно еще и тем, что между регионами высокая конкуренция, особенно в условиях санкций. И Башкортостану при этом удается не только завоевать вершину, но и удержать ее.
Специалисты отмечают, что Радий Хабиров выстроил целую систему реализации промышленной политики. К примеру, господдержка позволяет предприятиям получать гарантии для реструктуризации кредитов, а также брать субсидии на возмещение затрат. А сама работа идет напрямую с предприятиями.
К слову, тут идет и создание площадок. Республика намерена создать 10 технопарков на основе государственно-частного партнерства. Это плюс к уже имеющимся и особой экономической зоне «Алга». Также начата реализация проекта по созданию «Радиоэлектронного технопарка РВ-1». Он получил федеральную поддержку. Общая сумма вложений более 1 млрд рублей.