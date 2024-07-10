В Башкирии заметили медведя, который чесал спину о дерево

Мишка нашёл большое и толстое дерево и начал честь об него спину. Оказывается, этот процесс очень важен для животного. Пока медведь чешет спину о кору, он метит территорию уникальным запахом, который сообщит другим животным о том, что эта часть леса занята. Также кора выделят смолу – она остаётся на шерсти медведя и защищает его от укусов насекомых.