В Татарстане в автокатастрофе погибли отец и 8-летняя дочь из Уфы

Ночью 9 июля в Актанышском районе Татарстана на трассе М-7 «Волга» водитель KIA на небезопасной скорости решил перестроиться в другой ряд, врезался в дорожное ограждение, выехал на встречку и столкнулся с грузовиком MAN. Такова предварительная информация, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана.

В результате ДТП погибла 8-летняя девочка-пассажир. Ее отец, водитель, скончался в карете скорой помощи. Мать и еще двое детей, 2 и 12 лет, с тяжелыми травмами госпитализированы.

По данным Татар-информ, дети поступили в состоянии средней степени тяжести. Их мама находится в реанимации в больнице скорой помощи в Набережных Челнах. Она в сознании, дышит самостоятельно.

Как сообщает информагентство «Башинформ», в легковой находилась семья из Уфы. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства трагедии.