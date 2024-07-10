В России семейную ипотеку продлили еще на шесть лет

Семейная ипотека на покупку жилья в новостройке либо на строительство индивидуального жилого дома продлена на 6 лет – до 2030 года, информирует Минфин России. Напомним, ставка по данному виду жилищного кредита составляет 6%.

Действие программы распространяется на семьи, в которых растет хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет. Ставка 6% действует для всех жителей страны, в том числе для жителей Дальнего Востока.