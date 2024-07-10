В Башкирии обновлен чат-бот для поддержки участников спецоперации

В Башкирии обновлен чат-бот по мерам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Вся информация, размещенная в виртуальном собеседнике, соответствует последними изменениями в законодательстве, сообщает информагентство «Башинформ».

В регионе чат-бот в Телеграм заработал осенью 2022 года. Сервис был разработан специалистами ЦКР республики совместно с министерствами и ведомствами Башкирии. С его помощью пользователи могут разобраться в вопросах мер поддержки участников СВО и их семей. Меню содержит разделы по жизненным ситуациям.

Напомним, на сегодняшний день в регионе действует более 30 различных мер поддержки бойцов специальной военной операции и членов их семей.

Кроме того, с сегодняшнего дня в Башкирии по поручению Главы республики Радия Хабирова увеличен размер единовременной выплаты воинам, заключившим контракт с Минобороны страны, до 505 тысяч рублей. Суммарно вместе с федеральными, региональными и муниципальными выплатами жители республики при заключении контракта получат до 1 млн рублей.

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о единовременной выплате служащим по контракту в зоне СВО в размере 205 тысяч рублей. То есть при заключении контракта военнослужащие получат совокупную единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей. Из них 205 тысяч рублей – от Башкирия и 195 тысяч рублей — от Министерства обороны Российской Федерации.

Также мэр Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление о единовременной денежной выплате контрактникам в размере 200 тысяч рублей. Ранее эта сумма составляла 100 тысяч рублей.

Дополнительная мера поддержки полагается тем лицам, которые заключат контракт в период с 1 мая по 31 августа текущего года. Таким образом, жители Уфы, подписавшие контракт, получат совокупную единовременную выплату в размере 600 тысяч рублей, из которых 205 тысяч рублей выделяет Башкирия, 195 тысяч рублей — Министерство обороны.

Отметим, единовременную выплату контрактники стали получать в районах и городах региона.