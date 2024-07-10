В Мелеузе появятся новые «Башкирские дворики»

Дворы общей стоимостью 30 миллионов рублей появятся в Мелеузе. Обновление ждет дома, расположенные на улице Октябрьской и Московской. В рамках программы «Башкирские дворики» там приведут в порядок проезжую и пешеходную части дороги, парковочные зоны, детские площадки. Это немаловажно, так как суммарно в этих двух дворах проживают почти 200 детей.