В Мелеузе появятся новые «Башкирские дворики»

Дворы общей стоимостью 30 миллионов рублей появятся в Мелеузе. Обновление ждет дома, расположенные на улице Октябрьской и Московской. В рамках программы «Башкирские дворики» там приведут в порядок проезжую и пешеходную части дороги, парковочные зоны, детские площадки. Это немаловажно, так как суммарно в этих двух дворах проживают почти 200 детей.
Программу благоустройства дворовых территорий «Башкирские дворики» инициировал Радий Хабиров. С 2019 года в Мелеузе благоустроили уже 36 дворов. А количество обновленных территорий по всему Башкортостану приближается к полутора тысячам. Средства на работы почти полностью выделяются из бюджета республики. Как будет выглядеть новый двор, решают сами жители на общем собрании.