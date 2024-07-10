В Мелеузе появятся новые «Башкирские дворики»

Дворы общей стоимостью 30 миллионов рублей появятся в Мелеузе. Обновление ждет дома, расположенные на улице Октябрьской и Московской. В рамках программы «Башкирские дворики» там приведут в порядок проезжую и пешеходную части дороги, парковочные зоны, детские площадки. Это немаловажно, так как суммарно в этих двух дворах проживают почти 200 детей.

В этом году мы благоустраиваем два двора. Один по адресу Октябрьская, 16, 18, другой по адресу Московская, 5 в городе Мелеузе. Сейчас уже здесь выполнены работы по асфальтированию входных групп, тротуаров, сделаны дорожки, подготовлены основания под детские площадки.

Алсу Кавинская, начальник отдела городского хозяйства администрации г. Мелеуза

Программу благоустройства дворовых территорий «Башкирские дворики» инициировал Радий Хабиров. С 2019 года в Мелеузе благоустроили уже 36 дворов. А количество обновленных территорий по всему Башкортостану приближается к полутора тысячам. Средства на работы почти полностью выделяются из бюджета республики. Как будет выглядеть новый двор, решают сами жители на общем собрании.

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