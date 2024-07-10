Глава ДУМ Башкирии рассказал о своем отношении к никабам

Глава Духовного управления мусульман республики не выступал против законопроекта о ношении никабов. Об этом Айнур Биргалин заявил в интервью телеканалу БСТ. Ранее в некоторых СМИ и телеграм-каналах Башкортостана появилась недостоверная информация относительно позиции главного муфтия республики в отношении использования религиозной одежды.

Например, издание «Пруфы» опубликовало на своем канале то, что Айнур Биргалин выступил против законопроекта о запрете ношения никабов. Однако такого муфтий не говорил, а, наоборот, поддержал заявление муфтията Дагестана о запрете этой одежды. Духовный лидер считает, что она не типична для народов Башкортостана.