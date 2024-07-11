В Уфе прошёл приём граждан в налоговой службе

Как зарегистрировать бизнес, сменить место нахождения юридического лица и какой пакет документов необходим, рассказали специалисты на совместном личном приеме граждан. Мероприятие состоялось на площадке Межрайонной инспекции ФНС №39. На вопросы отвечали начальник учреждения Михаил Курсаков и член Общественного совета при УФНС России по республике — генеральный директор АО ТРК «Башкортостан» Рустам Зарафутдинов.

В ходе приема поднимались вопросы о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, об увеличении уставного капитала, а также о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя, находящегося за пределами России.