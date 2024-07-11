В Башкирии женщина утонула на глазах у супруга

В Башкирии мужчина достал из воды бездыханное тело своей супруги. Подробности трагедии рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Сообщается, что пара купалась на реке Уй в необорудованном месте близ деревни Тунгатарово в Учалинском районе.

Предварительно, как уточняют очевидцы, женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пошла купаться. В какой-то момент муж потерял ее из виду. Спустя время, он достал свою супругу из воды уже без признаков жизни.