«Береги себя, сынок!» - бойца СВО из Башкирии дома ждут мама и жена

Осенью 2022-го боец с позывным «Фаха» из села Турбаслы ушел на передовую спецоперации по частичной мобилизации, рассказывает корреспондент издания «Иглинские вести» Милауша Ахметьянова.

Мужчина служит связистом, и с честью и достоинством выполняет свой воинский долг. У нашего героя множество наград: медаль «Участнику специальной военной операции на Украине», медаль 428 МСП, «За воинскую доблесть» II степени и медаль «Александр Суворов», которой он награжден за мужество и отвагу.

Дома «Фаху» ждут супруга и мама, которая воспитала троих сыновей. Женщина рассказывает, что очень сильно переживала за старшего сына, когда ему принесли повестку. При этом, как говорит она сама, понимала, что он вырос и непременно примет настоящее мужское решение.

Он сразу сказал, что не побежит никуда и прятаться не будет. У него за плечами опыт срочной службы в рядах российской армии. И за все время нахождения сына на спецоперации, я не услышала ни одного слова жалобы, он говорит, что наше дело правое. Только о потере друзей говорит с особой горечью. мать участника СВО

По словам мамы бойца, каждый ее день начинается с молитвы о сыне и всех его сослуживцах, чтобы все они поскорее вернулись домой живыми, здоровыми и с Победой.

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.

С 10 июля 2024 года в Башкирии по поручению Главы республики Радия Хабирова увеличен размер единовременной выплаты воинам, заключившим контракт с Минобороны страны, до 505 тысяч рублей. Суммарно вместе с федеральными, региональными и муниципальными выплатами жители республики при заключении контракта получат до 1 млн рублей.