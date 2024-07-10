В Башкирии завершился бесплатный бизнес-акселератор «LADY007»

Обучение длилось 1,5 месяца, участницы разработали свои бизнес-проекты и презентовали их экспертному жюри. Бизнес-акселератор «LADY007» проводится в республике второй раз. В этом году было зарегистрировано 820 участников. На мероприятиях и сессиях женщины-предприниматели узнали не только о построении эффективных бизнес-моделей и маркетинговых трендах, но и приобрели практический опыт разработки и презентации своих бизнес-проектов, пообщались с топовыми спикерами.