В Башкирии завершился бесплатный бизнес-акселератор «LADY007»

Обучение длилось 1,5 месяца, участницы разработали свои бизнес-проекты и презентовали их экспертному жюри. Бизнес-акселератор «LADY007» проводится в республике второй раз. В этом году было зарегистрировано 820 участников. На мероприятиях и сессиях женщины-предприниматели узнали не только о построении эффективных бизнес-моделей и маркетинговых трендах, но и приобрели практический опыт разработки и презентации своих бизнес-проектов, пообщались с топовыми спикерами.

Компания МТС много лет поддерживает бизнес-акселератор LADY007. Мы рады предложить наши современные инновационные продукты экосистемы компании МТС, которые помогают сделать бизнес проще и более эффективным. Мы рассказываем о нашей платформе МТС Маркетолог, которая позволяет получить доступ к широчайшим рекламным инструментам для любого бизнеса любого размера, малого и среднего.

Егор Фисюк, директор филиала МТС в Республике Башкортостан

По итогам обучения участницы разработали свои проекты и презентовали их экспертному жюри. Авторы лучших идей отмечены свидетельствами и памятными призами. Мероприятие реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской активности», а при содействии генеральных партнёров «Башкирская содовая компания», МТС и «Цептер Интернациональ».

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